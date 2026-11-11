Мирные переговоры: даже провальные раунды имеют значение

Чтобы понять, чего ожидать от нынешнего раунда мирных переговоров и к чему все идет, стоит напомнить несколько важных моментов

Чтобы понять, чего ожидать от нынешнего раунда мирных переговоров и к чему все идет, стоит напомнить несколько важных моментов

Фото: Украинская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10 ноября 2026 года

1. В дипломатии на один успешный раунд приходятся десятки провальных. Но провальные раунды тоже важны. Каждый следующий опирается на неудачный опыт предыдущих, допущенные тогда ошибки и цену, которую все стороны заплатили за этот провал. Как следствие, каждый провальный раунд потенциально способствует сближению позиций и приближает мирное соглашение. То есть в дипломатическом процессе провалы тоже имеют смысл и даже необходимы. 2. Мирное соглашение возможно лишь тогда, когда все стороны осознают невозможность улучшить своё положение военным путём. Или когда для продолжения войны необходимы дополнительные ресурсы, привлечь которые невозможно, либо цена их привлечения будет неприемлемой. Лишь при таких условиях желание сторон завершить войну становится взаимным, а мирное соглашение – возможным. 3. Сторона, которая хочет заключить мирное соглашение, ищет компромиссы и возможности для сближения позиций, держа в голове собственные национальные интересы и настроения в обществе. Если обе стороны имеют такое стремление, соглашение возможно. Если же хотя бы одна из сторон не заинтересована в поиске точек соприкосновения, никакие дипломатические усилия этого не изменят. На основе этих трех тезисов каждый может сам сделать вывод о том, чего ожидать от этого раунда переговоров.

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