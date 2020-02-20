Протесты в Новых Санжарах: возобновились столкновения, есть пострадавший - СМИ

В Полтавской области возобновились столкновения на пути к медицинскому центру Нацгвардии "Новые Санжары", куда везут эвакуированных из Китая украинцев. Один человек пострадал

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В Полтавской области возобновились столкновения на пути к медицинскому центру Нацгвардии "Новые Санжары", куда везут эвакуированных из Китая украинцев. Один человек пострадал

Как сообщает RegionNews со ссылкой на РБК-Украина, на месте протеста находятся сотрудники полиции и офицеры Национальной гвардии.

Сообщается, что нацгвардейцы начали оттеснять протестующих по мосту в сторону санатория, в результате чего завязалась потасовка. К санаторию пытались проехать микроавтобусы Национальной полиции.

Силовики пытаются постепенно расчистить дорогу, журналистов просят покинуть место стычек с протестующими.

Отмечается, что силовики пытаются сделать коридор, однако пока не известно, с какой стороны подъедет транспорт с эвакуированными. Местные жители все еще блокируют дорогу. Со стороны санатория их всего несколько десятков.

Кроме того, протестующие развели большой костер перед санаторием. Строят баррикаду, столкновения пока прекратились.

По некоторым данным, автобус с украинцами находится в 10 км от Новых Санжар.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).