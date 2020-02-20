Эвакуированные из Китая украинцы сошли с самолета в Харькове

Эвакуированные из китайского города Уханя граждане Украины, иностранцы и экипаж сошли с борта самолета в международном аэропорту Харькова

Фото: facebook/zelenskiy95

Эвакуированные из китайского города Уханя граждане Украины, иностранцы и экипаж сошли с борта самолета в международном аэропорту Харькова

Как сообщили RegionNews в Государственной пограничной службе, ее сотрудники обеспечили пограничное оформление 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая.

"На борту самолета, кроме, 22 человек - членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, прилетело 72 пассажира", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев.

"Пограничный контроль осуществлялся в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта", - подчеркнули пограничники.

Напомним, утром 20 февраля самолет специального рейса из китайского Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки, после чего продолжил полет в Харьков.

Президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".