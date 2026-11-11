Оккупанты восстановили в Олешках позиции, которые ВСУ уничтожали год, – Прокудин

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Российские оккупационные войска использовали режим прекращения огня во временно оккупированных Олешках Херсонской области, чтобы восстановить ранее утраченные позиции и усилить свою группировку

Об этом заявил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в подкасте "Проклятые вопросы" "Украинской правды", передает RegioNews.

По его словам, то, что россияне восстановили во время так называемой гуманитарной паузы, украинские защитники уничтожали почти год.

"То, что они восстановили за режим тишины, мы ликвидировали примерно год. Они восстановили почти все. Это время они использовали очень эффективно: провели ротацию личного состава, восстановили полностью уничтоженные позиции, снабдили себя продуктами, генераторами, горючим", – рассказал Прокудин.

Он также сообщил, что оккупанты завезли в город дополнительное вооружение, в том числе беспилотники, артиллерию, боеприпасы и реактивные системы залпового огня "Град". Кроме того, российские военные искали в Олешках подвальные помещения, которые могли бы использовать для обустройства тайников операторов дронов.

Прокудин предупредил, что по завершении режима тишины интенсивность российских атак может возрасти. По его словам, ныне оккупанты осуществляют около 700-800 дроновых атак в сутки, терроризируя мирное население Херсона и прибрежных общин.

Также Прокудин рассказал, что еще до перемирия российские войска пытались форсировать Днепр на лодках и гидроциклах, чтобы символически поднять свой флаг. По его словам, Силы обороны сорвали эти попытки: большинство российских штурмовиков были ликвидированы, остальные взяли в плен.

Отдельно глава ОВА сообщил о гуманитарной ситуации в Олешках. Доставленную во время гуманитарной миссии помощь оккупанты заблокировали на своих складах и не передали местным жителям.

По оценке Прокудина, в оккупированном городе в условиях гуманитарной катастрофы продолжают выживать около 1300 гражданских.

Напомним, 31 октября завершилась гуманитарная операция по эвакуации жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

Украина не разглашала официальные цифры о количестве граждан, вернувшихся на подконтрольную территорию, и тех, кто выехал на территорию, контролируемую Россией, в рамках договоренностей с российской стороной. Известно лишь, что среди спасенных – 94-летний человек и ребенок старше года.

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