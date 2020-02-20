Самолет из Уханя из-за тумана не смог сесть на Харьковщине и летит в направлении Киева

Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуирует украинцев из китайского города Ухань, изменил курс из Харькова на Київ

Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуирует украинцев из китайского города Ухань, изменил курс из Харькова на Київ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт flightradar24.. Авиалайнер должен был сесть в 8:00 в Харькове. За данными Depo.ua, в городе очень густой туман, поэтому борт кружил на територии Харковщины. Сейчас самолет изменил маршрут и летит в направлении Киева.

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