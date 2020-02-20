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20 февраля 2020, 18:03 14

Кривой Рог подготовил боксы в больницах для возможных больных коронавирусом

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20 февраля 2020, 18:03 14
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В Кривом Роге Днепропетровской области подготовили 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом COVID-19
Фото: wikimapia.org
В Кривом Роге Днепропетровской области подготовили 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом COVID-19

Об этом, как сообщает RegionNews, Українським Новинам сказала главный врач Криворожской инфекционной больницы Елена Патроева.

"Подготовлены 10 боксов в инфекционной больнице и 5 боксов в 7-й городской больнице. Они отличаются от обыкновенных боксов двумя степенями защиты внутреннего помещения – тамбурами и шлюзами. Для медиков подготовлены ламинированные защитные костюмы, специальные респираторные маски, очки и перчатки. Для точного определения диагноза человека будут брать мазок из зева, и отправлять на анализ в Центр общественного здоровья в Киев”, - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом COVID-19.


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