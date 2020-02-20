16:25  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
13:42  20 февраля
Коронавирус на лайнере: оба больных украинца выздоровели - нардеп
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 16:13 15

Соцсети лихорадит: эвакуация украинцев из Китая и теплый прием земляков

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 16:13 15
Читайте також українською мовою
Сеть заполонили мемы о событиях в Новых Санжарах. Украинцы в интернете высмеивают протесты против эвакуированных из Уханя людей
Фото: Facebook
Сеть заполонили мемы о событиях в Новых Санжарах. Украинцы в интернете высмеивают протесты против эвакуированных из Уханя людей

Новостью недели стал процесс эвакуации Украинцев из китайского города Ухань, которая сопровождалась слухами, паникой и протестами местного населения на в Львовской, Киевской и Тернопольской областях.

После появления информации, что эвакуированных людей отвезут до медицинского центра Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области, там также вспыхнули протесты, которые переросли в стычки с полицией.

Тем временем сеть заполонили апокалиптические мемы и фотожабы. Украинцы в социальных сетях обсуждают эвакуацию и высмеивают панику и акции протеста местных жителей, которые не хотят принимать эвакуированных из Уханя соотечественников.

Напомним, утром, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Уханя гражданами Украины приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки и продолжил полет до Харькова.

Из эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании). Кроме членов экипажа на борту находилась команда врачей.

В Новых Санжарах Полтавской области, где планируют разместить людей, местные жители перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.


Україна Нові Санжари Ухань коронавірус
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:25
В МИД разъяснили ситуацию вокруг оставшихся украинцев в Китае
20 февраля 2020, 14:15
Столкновения в Новых Санжарах: люди стягивают шины и перекрыли дорогу (Фоторепортаж)
20 февраля 2020, 12:50
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:25
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »