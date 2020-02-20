Соцсети лихорадит: эвакуация украинцев из Китая и теплый прием земляков
Новостью недели стал процесс эвакуации Украинцев из китайского города Ухань, которая сопровождалась слухами, паникой и протестами местного населения на в Львовской, Киевской и Тернопольской областях.
После появления информации, что эвакуированных людей отвезут до медицинского центра Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области, там также вспыхнули протесты, которые переросли в стычки с полицией.
Тем временем сеть заполонили апокалиптические мемы и фотожабы. Украинцы в социальных сетях обсуждают эвакуацию и высмеивают панику и акции протеста местных жителей, которые не хотят принимать эвакуированных из Уханя соотечественников.
Напомним, утром, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Уханя гражданами Украины приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки и продолжил полет до Харькова.
Из эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании). Кроме членов экипажа на борту находилась команда врачей.
В Новых Санжарах Полтавской области, где планируют разместить людей, местные жители перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
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