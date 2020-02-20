В Полтавской области люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных из Китая
В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев
В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев
Об этом написал на странице в Facebook местный житель Николай Яременко.
Вместе с тем, руководство санатория отрицает такую информацию.
Напомним, в четверг, 20 февраля, в Украину прилетит самолет, который эвакуирует украинцев из китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса.
Возвращаются 48 граждан Украины. Они будут помещены в карантин на 14 суток.
Известно, что самолет, который забрал из Уханя украинских и иностранных граждан, по дороге в Киев изменил курс и направился в Харьков, куда должен сегодня прибыть глава МВД Арсен Аваков.
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- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
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