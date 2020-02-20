В Полтавской области люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных из Китая

В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев

В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев

Об этом написал на странице в Facebook местный житель Николай Яременко.



Вместе с тем, руководство санатория отрицает такую ​​информацию.



Напомним, в четверг, 20 февраля, в Украину прилетит самолет, который эвакуирует украинцев из китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса.



Возвращаются 48 граждан Украины. Они будут помещены в карантин на 14 суток.



Известно, что самолет, который забрал из Уханя украинских и иностранных граждан, по дороге в Киев изменил курс и направился в Харьков, куда должен сегодня прибыть глава МВД Арсен Аваков.

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