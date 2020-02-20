В Новых Санжарах митингуют из-за прибытия эвакуированных из Китая (трансляция)

На Полтавщине жители Новых Санжар митингуют с самого утра из-за прибытия эвакуированных украинцев из Китая в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары"

На Полтавщине жители Новых Санжар митингуют с самого утра из-за прибытия эвакуированных украинцев из Китая в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары"

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на прямую трансляцию Радіо Свобода из Новых Санжар.

Люди говорят, что будут стоять до последнего. В свою очередь корреспондент сообщает, что градус напряжения немного спал.

"Мы не против самих людей, мы против того, что нас не предупредили зарнее", - пояснила протестующая жительница города митинг, который затянулся.

Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове.

Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.В связи со сложившейся ситуацией в город прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.