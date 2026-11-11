Насильно затолкали в бус: в Черновцах представители ТЦК задержали отца троих детей

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В Черновцах представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) незаконно задержали ветерана войны, отца троих детей, имевшего законное право на отсрочку от мобилизации

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, за мужчиной следили после того, как он вышел из городского совета. Впоследствии неизвестный в балаклаве силой затолкал его в микроавтобус. Проверка документов перед задержанием не проводилась. Сам мужчина заявил об угрозах оружия и применения физической силы.

Как выяснилось, информацию о его отсрочке в электронной системе дважды в течение суток вручную отменяли. Основанием якобы являлась задолженность по уплате алиментов.

Мужчину удерживали и перевозили между разными учреждениями Черновцов, Кицманя и учебным центром в Винницкой области. В то же время представители ТЦК предоставляли спорную информацию о его местонахождении.

Для проверки обстоятельств региональная представительница омбудсмана Ирина Исопенко совершила семь мониторинговых визитов в объекты ТЦК и сборный пункт. После вмешательства Офиса Уполномоченного мужчину уволили и восстановили его право на свободное передвижение и оформление отсрочки.

По факту правонарушения Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство. Следователи также проверяют возможную причастность работников ТЦК к другим инцидентам, в том числе избиение военнообязанных, применение слезоточивого газа и вероятное вымогание взяток.

Руководителю районного отдела ТЦК и нескольким военнослужащим уже сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения: содержание под стражей и домашний арест.

Напомним, на Буковине задержан начальник одного из отделов Черновицкого районного ТЦК и СП и четыре его подчиненных. Их подозревают в незаконном задержании и пытках военнообязанных, а также вымогательстве взяток.

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