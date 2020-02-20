Столкновения в Новых Санжарах: люди стягивают шины и перекрыли дорогу (Фоторепортаж)

В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев

Фото: Regionews

В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев

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