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20 февраля 2020, 11:41 40

Самолет из Уханя после дозаправки вылетел в Харьков

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20 февраля 2020, 11:41 40
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Самолет спецрейса, который осуществлял эвакуацию украинских и иностранных граждан из китайского Уханя, по прилету в Харьков будет размещен на отдельной изолированной стоянке.
Фото: ОПУ
Самолет спецрейса, который осуществлял эвакуацию украинских и иностранных граждан из китайского Уханя, по прилету в Харьков будет размещен на отдельной изолированной стоянке.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram, пишет RegionNews.

"Там будут приняты все возможные меры с соблюдением безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполненные у трапа самолета", - написал глава правительства.

Напомним, борт с эвакуированными украинцами утром прилетел в аэропорт "Борисполь", но только для дозаправки. Он уже вылетел на Харьков.
Ранее борт около часа кругами летал на стыке Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Ранее Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы, блокировать госпитале, "не пустить граждан Украины в Украину".


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