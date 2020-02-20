Самолет из Уханя после дозаправки вылетел в Харьков

Самолет спецрейса, который осуществлял эвакуацию украинских и иностранных граждан из китайского Уханя, по прилету в Харьков будет размещен на отдельной изолированной стоянке.

Фото: ОПУ

Самолет спецрейса, который осуществлял эвакуацию украинских и иностранных граждан из китайского Уханя, по прилету в Харьков будет размещен на отдельной изолированной стоянке.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram, пишет RegionNews. "Там будут приняты все возможные меры с соблюдением безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполненные у трапа самолета", - написал глава правительства. Напомним, борт с эвакуированными украинцами утром прилетел в аэропорт "Борисполь", но только для дозаправки. Он уже вылетел на Харьков.

Ранее борт около часа кругами летал на стыке Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей. Ранее Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы, блокировать госпитале, "не пустить граждан Украины в Украину".

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