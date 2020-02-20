Зеленский прокомментировал эвакуацию украинцев из Уханя
По его словам, меры безопасности - беспрецедентные, поэтому вирус в Украине не попадет.
"Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а их охрана будет гораздо серьезнее, чем в Президента", - пояснил глава государства.
Зеленский написал о другой опасности и напомнил пример Франции.
"Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии. Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города был одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец дома", - пояснил он.
Он осудил попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, "не пустить граждан Украины в Украину".
Ранее у Авакова подтвердили, что украинцев из Уханя разместят на Полтавщине.
Сегодня утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных.
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары .
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