Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове

Борт с эвакуированными украинцами из Китая, после дозаправки в аэропорту Борисполь, приземлился в Харькове

Фото: ОПУ

Борт с эвакуированными украинцами из Китая, после дозаправки в аэропорту Борисполь, приземлился в Харькове

Как информирует RegionNews, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет прибыл на специально подготовленную стоянку. Теперь эвакуированных украинском и иностранцев автобусами отвезут к медицинскому цента Национальной гвардии Новые Санжары в Полтавской области.

Утором самолет сел в аэропорту "Борисполь". Пресс-служба МВД позже сообщила, что борт самолета SkyUp, что выполняет специальный рейс из китайского Уханя в Украину, приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки и продолжит полет в Харьков.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".