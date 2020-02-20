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20 февраля 2020, 12:13 36

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове

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20 февраля 2020, 12:13 36
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Борт с эвакуированными украинцами из Китая, после дозаправки в аэропорту Борисполь, приземлился в Харькове
Фото: ОПУ
Борт с эвакуированными украинцами из Китая, после дозаправки в аэропорту Борисполь, приземлился в Харькове

Как информирует RegionNews, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет прибыл на специально подготовленную стоянку. Теперь эвакуированных украинском и иностранцев автобусами отвезут к медицинскому цента Национальной гвардии Новые Санжары в Полтавской области.

Утором самолет сел в аэропорту "Борисполь". Пресс-служба МВД позже сообщила, что борт самолета SkyUp, что выполняет специальный рейс из китайского Уханя в Украину, приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки и продолжит полет в Харьков.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".


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