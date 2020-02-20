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20 февраля 2020, 16:07 15

В Кабмине объяснили, что будут делать в случае болезни кого-то из эвакуированных

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20 февраля 2020, 16:07 15
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Если среди эвакуированных из китайского Уханя украинцев окажется больной, то его изолируют, а остальным гражданам продлят карантин еще на две недели
Фото: facebook/KabminUA
Если среди эвакуированных из китайского Уханя украинцев окажется больной, то его изолируют, а остальным гражданам продлят карантин еще на две недели

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на ответы правительства на наиболее распространенные вопросы по эвакуации украинцев из Китая.

В частности, на вопрос "А если у кого-то окажется подозрение на коронавирус?", ответ был дан таков: "Срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус".

Также, если у кого-то из людей ухудшится самочувствие, на локации круглосуточно будут находиться врачи, добавили в правительстве.

"Они обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь. Кроме этого, рядом будет постоянно дежурить машина экстренной помощи", - заверили в пресс-службе.

Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове.

Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.

В связи со сложившейся ситуацией в город прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.


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