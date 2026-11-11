Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов Сумской области. Для атак враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, минометы и артиллерию. В результате обстрелов пострадали пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде в результате удара дрона травмировалась 14-летняя девочка.

В Шосткинской громаде из-за атак беспилотников пострадали двое мужчин в возрасте 34 и 67 лет.

В Зноб-Новгородской громаде российский дрон попал в жилой дом. Травмы получил 38-летний мужчина.

В Дубовязовской громаде в результате атаки беспилотника ранена 24-летняя женщина.

Кроме того, в области зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, 10 ноября в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения.