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11 ноября 2026, 08:39

На Сумщине в результате российских обстрелов пострадали пять человек, в том числе ребенок

11 ноября 2026, 08:39
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Фото: полиция
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За прошедшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов Сумской области. Для атак враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, минометы и артиллерию. В результате обстрелов пострадали пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде в результате удара дрона травмировалась 14-летняя девочка.

В Шосткинской громаде из-за атак беспилотников пострадали двое мужчин в возрасте 34 и 67 лет.

В Зноб-Новгородской громаде российский дрон попал в жилой дом. Травмы получил 38-летний мужчина.

В Дубовязовской громаде в результате атаки беспилотника ранена 24-летняя женщина.

Кроме того, в области зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, 10 ноября в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

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