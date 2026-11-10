Отключение света 11 ноября: в Укрэнерго назвали графики
В Украине продолжают действовать графики отключения света. Причины – последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В среду, 11 ноября, в Украине будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 4 очередей).
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – предупредили энергетики.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры . По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
1,6 миллиона украинских детей на оккупированных территориях под угрозой депортации, - Лубинец
10 ноября 2026, 21:53Рада приняла закон о розыске пропавших без вести и идентификации погибших: что изменится
10 ноября 2026, 21:23Россияне ударили по Днепру и еще трем районам области
10 ноября 2026, 20:59Карфаген уничтожен? Или взят под контроль и передан для "доения"
10 ноября 2026, 20:35В Днепре шестерых должностных лиц будут судить за завладение 26 млн грн на полигоне
10 ноября 2026, 20:22В Буче судят водителя, который на скорости 154 км/ч вызвал смертельное ДТП
10 ноября 2026, 19:54В Житомирской области мужчина купил зарядку станцию, которой не существовало
10 ноября 2026, 19:45В центре Кропивницкого мужчина ранил ножом двух человек
10 ноября 2026, 19:20На Черниговщине взорвался автомобиль: водитель погиб
10 ноября 2026, 18:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »