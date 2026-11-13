В Киеве установили ещё одно мобильное укрытие: где оно находится

В Киеве завершили монтаж мобильного укрытия на остановке "Проспект Владимира Ивасюка" в направлении жилмассива "Троещина". Сооружение может вместить более 50 человек. Уже 14 ноября начнут установку еще одного укрытия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в формате видеобрифинга, передает RegioNews .

По его словам, мобильные укрытия для пассажиров наземного общественного транспорта устанавливает КП "Киевпасстранс".

Новая защитная постройка изготовлена из железобетонных конструкций и приспособлена для маломобильных групп населения. Ее общая емкость — более 50 человек.

"Общая вместимость — более 50 человек. Предусмотрены 49 мест для сидения и 3 места для людей с инвалидностью в колесных креслах. В укрытии 2 входа, 2 тамбура, освещение, вентиляция, огнетушители. Есть пандусы", — рассказал Виталий Кличко.

Следующее укрытие начнут монтировать на остановке "Торгово-развлекательный комплекс" на проспекте Шухевича. Оно будет располагаться в направлении станции метро "Почайна".

Всего "Киевпасстранс" планирует за свой счет установить 14 первичных мобильных укрытий, в том числе на остановках наземного общественного транспорта.

Ранее мобильное укрытие, профинансированное бизнесом, установили на остановке "Парк Ивана Багряного" на Берестейском проспекте.

Напомним, что в столице на пятый год полномасштабной войны установили первое в городе мобильное укрытие. Оно будет находиться у остановки общественного транспорта.