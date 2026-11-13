На Волыни 19-летний водитель насмерть сбил 14-летнего мальчика

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Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

19-летний парень был за рулем Audi A7, когда ехал по проспекту Соборности в Луцке. Он превысил скорость и продолжил движение во время красного сигнала светофора. В результате он сбил 14-летнего парня, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток от полученных травм погиб.

Суд назначил водителю наказание: шесть лет лишения свободы с лишением свободы на три года права управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми. Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.