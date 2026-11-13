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13 ноября 2026, 21:35

На Харьковщине мужчина сбежал из СИЗО и скрывался на кладбище

13 ноября 2026, 21:35
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Фото из открытых источников
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На Харьковщине судили сбежавшего из-под стражи мужчину. Это произошло во время конвоирования в следственный изолятор

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В начале августа этого года мужчина за незаконное ношение огнестрельного оружия получил меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако во время перевозки в Харьковский следственный изолятор он скрылся.

"В 19:30 человек попросился в туалет, расположенный на заднем дворе. Во время выхода из туалета он побежал в сторону забора, пролез под ним, совершил побег из-под стражи в неизвестном направлении", - говорят правоохранители.

Впоследствии его нашли: оказалось, мужчина прятался на кладбище.

Суд признал мужчину виновным также в бегстве из-под стражи и назначил за это преступление три года лишения свободы. Однако путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательный срок заключения остался прежним — пять лет.

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила его.

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