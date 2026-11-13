В Киевской области мужчина напал на друга с ножом
Инцидент произошел в Обуховщине. Там мужчину задержали за нападение на человека
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В городе Украинка произошла ссора между двумя мужчинами: 39 и 28 лет. Во время конфликта старший схватил кухонный нож и ударил младшего в грудную клетку и левую лопатку. Потерпевшего госпитализировали.
"Фигурант задержан в процессуальном порядке. Установлено, что мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления", - рассказали в полиции.
Напомним, что полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы.
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
На Волыни мужчина "сливал" ТЦК через Viber
13 ноября 2026, 23:55Во Львове нашли водителя, который ехал по городу с русской музыкой и оскорблял прохожих
13 ноября 2026, 23:40Цены на АЗС падают: что происходит с ценниками на бензин
13 ноября 2026, 22:50Зеленский подписал закон о дроп-схемах: что он предусматривает
13 ноября 2026, 22:45В Ровенской области 15-летний парень попал в ДТП на мотоцикле
13 ноября 2026, 22:30В Киевской области зенитчики впервые сбили российскую "Герань-5" с ПЗРК RBS-70
13 ноября 2026, 22:08Удар по Сумщине: под огнем оказался жилищный сектор - есть раненые
13 ноября 2026, 21:50Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 50, среди них восемь детей
13 ноября 2026, 21:43На Харьковщине мужчина сбежал из СИЗО и скрывался на кладбище
13 ноября 2026, 21:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все блоги »