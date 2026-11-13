В Киевской области мужчина напал на друга с ножом

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в Обуховщине. Там мужчину задержали за нападение на человека

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В городе Украинка произошла ссора между двумя мужчинами: 39 и 28 лет. Во время конфликта старший схватил кухонный нож и ударил младшего в грудную клетку и левую лопатку. Потерпевшего госпитализировали.

"Фигурант задержан в процессуальном порядке. Установлено, что мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления", - рассказали в полиции.

Напомним, что полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы.