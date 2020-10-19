Кандидат в мэры Одессы от ОПЗЖ хочет закупить российскую вакцину от COVID-19
Он хочет вакцинировать ею жителей Одессы
Он хочет вакцинировать ею жителей Одессы
Кандидат в мэры Одессы от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик заявил, что в случае победы на местных выборах планирует закупить российскую вакцину от коронавируса.
Об этом сообщает местное издание "Таймер", передает RegioNews.
Моим первым решением после победы на выборах мэра Одессы будет организация закупки для нашего города российской вакцины против COVID-19", - сказал он.
Скорик также заявил, что команда президента Владимира Зеленского отказывается покупать вакцину "по идеологическим соображениям".
Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур заявил, что Украина будет обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если ее эффективность докажут.
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