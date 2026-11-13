В Ровенской области 15-летний парень попал в ДТП на мотоцикле

Фото: Нацполиция

Авария произошла 12 ноября около 19:10 на автодороге между селами Бельская Воля и Собищицы. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

15-летний парень был за рулем мотоцикла Mustang. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и свалился с двухколесного. При этом подросток не надел шлем.

"Несовершеннолетнего, который был без мотошлема, с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа и внутричерепными кровоизлияниями медики госпитализировали в реанимацию. За его жизнь борются врачи", - рассказали в полиции.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.