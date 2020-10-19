"Слуга народа" Качура не уверен в целесообразности поездки на Донбасс накануне выборов
Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура считает, что не стоило устраивать поездку на Донбасс именно во время местных выборов, потому что соответствующие действия могут расцениваться "неправильно" военнослужащими и местными жителями.
Об этом Качура рассказал редакции APnews, передает RegioNews.
Нардеп отметил, что он неоднократно ездил на восток Украины и в этот раз планирует присоединиться к мероприятию.
Я планирую ехать на Донбасс, у меня есть билеты. Мы покупали их за свои личные деньги. Лично я хочу пообщаться с местным населением и с военнослужащими. Я и раньше был там неоднократно", - рассказал Качура.
На вопрос, известно ли, где фракцию разместят на Донбассе, Качура ответил:
Нам эта информация не сообщается в понятных целях. Но мы будем делиться по группам и размещаться по всей линии разграничения, по всем воинским частям и бригадам. Никто пока не знает, где именно он будет.
Он также добавил, что не уверен на счет того, стоило ли устраивать массовую поездку "Слуге народа" как раз накануне выборов:
Не знаю, целесообразно ли это именно во время избирательной кампании, как это будет восприниматься военнослужащими, но я считаю это положительным для сознания депутатов, потому что многие из тех, кто ходят по киевским улицам и кафе, не понимают, что там происходит. Возможно, это повлияет на принятие тех решений, которые нам нужны для мира в Украине.
По этому поводу я бы сказал, что, возможно, во время выборов ... надо было или позже или раньше это делать, но не во время выборов. Но, такое решение приняло руководство фракции, поэтому я покоряюсь этому решению", - подчеркнул нардеп и отметил, что хочет узнать реальную ситуацию так называемой "тишины", а также пообщаться с военнослужащими, чтобы понять, насколько правдиво то, о чем украинцам говорят в официальных заявлениях.
Также Александр Качура рассказал, что руководство будет ехать на восток страны не в полном составе.
"Председатель партии (Александр Корниенко) ехать не будет, потому что он сейчас находится в больнице с коронавирусом. Председатель фракции ( Давид Арахамия), я думаю, что да, поедет", - отметил народный депутат.