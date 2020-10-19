"Слуга народа" Качура не уверен в целесообразности поездки на Донбасс накануне выборов

Нардеп считает, что не все местные жители и военнослужащие правильно поймут цели визита нардепов

Нардеп считает, что не все местные жители и военнослужащие правильно поймут цели визита нардепов

Фото: zik.ua

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура считает, что не стоило устраивать поездку на Донбасс именно во время местных выборов, потому что соответствующие действия могут расцениваться "неправильно" военнослужащими и местными жителями.

Об этом Качура рассказал редакции APnews, передает RegioNews.

Нардеп отметил, что он неоднократно ездил на восток Украины и в этот раз планирует присоединиться к мероприятию.

Я планирую ехать на Донбасс, у меня есть билеты. Мы покупали их за свои личные деньги. Лично я хочу пообщаться с местным населением и с военнослужащими. Я и раньше был там неоднократно", - рассказал Качура.

На вопрос, известно ли, где фракцию разместят на Донбассе, Качура ответил:

Нам эта информация не сообщается в понятных целях. Но мы будем делиться по группам и размещаться по всей линии разграничения, по всем воинским частям и бригадам. Никто пока не знает, где именно он будет.

Он также добавил, что не уверен на счет того, стоило ли устраивать массовую поездку "Слуге народа" как раз накануне выборов:

Не знаю, целесообразно ли это именно во время избирательной кампании, как это будет восприниматься военнослужащими, но я считаю это положительным для сознания депутатов, потому что многие из тех, кто ходят по киевским улицам и кафе, не понимают, что там происходит. Возможно, это повлияет на принятие тех решений, которые нам нужны для мира в Украине. По этому поводу я бы сказал, что, возможно, во время выборов ... надо было или позже или раньше это делать, но не во время выборов. Но, такое решение приняло руководство фракции, поэтому я покоряюсь этому решению", - подчеркнул нардеп и отметил, что хочет узнать реальную ситуацию так называемой "тишины", а также пообщаться с военнослужащими, чтобы понять, насколько правдиво то, о чем украинцам говорят в официальных заявлениях.

Также Александр Качура рассказал, что руководство будет ехать на восток страны не в полном составе.

"Председатель партии (Александр Корниенко) ехать не будет, потому что он сейчас находится в больнице с коронавирусом. Председатель фракции ( Давид Арахамия), я думаю, что да, поедет", - отметил народный депутат.

Напомним, "Слуга народа" Гетманцев не поедет на Донбасс.