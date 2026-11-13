Во Львове нашли водителя, который ехал по городу с русской музыкой и оскорблял прохожих

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 5 ноября на перекрестке улиц Тадеуша Костюшко – Сечевых Стрельцов во Львове. Впоследствии появилось видео в соцсетях

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Жители Львова рассказывали, что по городу ехал Range Rover, в котором громко играла русская музыка. При этом водитель и пассажир демонстрировали нецензурные жесты прохожим.

Правоохранители обнаружили нарушителей. Им оказались женщины 32 и 34 лет. На них составили протоколы. Теперь им могут грозить штраф или исправительные работы.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские установили участниц видео, на котором три несовершеннолетних девушек танцуют под русскоязычную музыку вблизи Аллеи Героев в центре Монастыриск.