Цены на АЗС падают: что происходит с ценниками на бензин

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В Украине после продолжительного подорожания цены на топливо начинают падать. Особенно это касается А-95 и дизтоплива.

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 13 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 91,07 гривны за литр (-0,76 гривны);

бензин А-95 – 88,08 гривны за литр (-0,18 гривны);

бензин А-92 – 84,78 гривны за литр (+0,08 гривны);

дизтопливо – 103,24 гривны за литр (-0,35 гривны);

автогаз – 61,79 гривны за литр (+0,10 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.