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13 ноября 2026, 21:43

Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 50, среди них восемь детей

13 ноября 2026, 21:43
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Фото: Запорожская ОВА
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В Запорожье количество пострадавших в результате российских ударов по Космическому району возросло до 50 человек. Среди раненых восемь детей. Еще два человека погибли, в том числе 17-летний парень

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает RegioNews .

"Количество раненых выросло до 50 человек, из которых 8 — дети", — сообщил он.

По информации Патрульной полиции, российские войска с утра атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами, беспилотниками и реактивными системами залпового огня.

В результате обстрелов повреждены частные домовладения, многоэтажные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Среди погибших – мужчина и 17-летний парень.

Напомним, что в Запорожье количество раненых в результате российских обстрелов 13 ноября возросло до 30: среди них шестеро детей.

Российские войска 13 ноября нанесли очередной удар по Запорожью , атаковав промышленный объект в Космическом районе города.

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