На Волыни мужчина "сливал" ТЦК через Viber

Фото из открытых источников

На Волыни судили мужчину за распространение данных о ТЦК. Он делал это в мессенджере Viber

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в течение сентября 2024 мужчина регулярно распространял в Viber-группе данные о местах работы военных ТЦК и маршрутах их передвижения. Отмечается, что благодаря таким сообщениям "военнообязанные могли заранее узнавать присутствие представителей ТЦК и избегать встреч с ними".

Мужчина признал вину и заключил соглашение с прокурором. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом реальное отбывание наказания было заменено двумя годами испытательного срока.

Напомним, что правоохранители разоблачили 36-летнего военнослужащего десантно-штурмового батальона , который, по данным следствия, передавал российским спецслужбам информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины.