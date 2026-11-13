В Киевской области зенитчики впервые сбили российскую "Герань-5" с ПЗРК RBS-70

Фото: Руслан Канюка

Бойцы 1027 зенитного ракетно-артиллерийского полка впервые в Киевской области сбили российский реактивный беспилотник типа "Герань-5". Для его уничтожения украинские военные применили шведский переносной зенитно-ракетный комплекс RBS-70

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

"Зенитчики 1027 полка первыми в Киевской области сбили "Герань-5" из шведского ПЗРК RBS-70", - отметили в Генштабе.

Там поблагодарили украинских военных за меткость и выдержку, а Швеции и других международных партнеров — за вооружение, которое помогает защищать украинское небо.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.