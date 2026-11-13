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13 ноября 2026, 22:45

Зеленский подписал закон о дроп-схемах: что он предусматривает

13 ноября 2026, 22:45
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Фото: Facebook / Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за незаконные операции с банковскими карточками, счетами и платежными инструментами. За участие в так называемых дроп-схемах можно получить до 6 лет лишения свободы

Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта №16013 на сайте Верховной Рады, передает RegioNews .

Документ расширяет список преступлений, связанных с незаконным использованием платежных инструментов. В частности, уголовная ответственность предусмотрена за подделку банковских карт, платежных инструкций и других средств доступа к счетам, а также за приобретение, хранение, перевозку и сбыт поддельных платежных документов для дальнейшего использования.

Отдельно наказывается проведение платежных операций на основании поддельных документов, а также неправомерный выпуск или использование электронных денег.

За подделку платежных инструментов и связанные с этим незаконные операции предусмотрены:

  • штраф от 3 до 7 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

  • ограничение свободы или лишение свободы сроком от двух до четырех лет.

За незаконное завладение банковскими картами, платежными инструментами, данными для доступа к счетам, а также за неправомерное получение доступа к банковским и платежным счетам и электронным кошелькам грозит:

  • штраф от 4 до 8 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

  • ограничение свободы или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Если такие правонарушения совершены повторно или группой лиц по предварительному сговору, наказание будет составлять от четырех до шести лет лишения свободы или штраф от 5 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, закон предусматривает уголовную ответственность за передачу, получение, приобретение и хранение банковских карт, учетных данных или доступа к счетам, если это делается с целью мошенничества или совершения иного уголовного преступления.

Таким образом, ответственность будет распространяться не только на организаторов мошеннических схем, но и на людей, предоставляющих им финансовую инфраструктуру. В частности, речь идет о так называемых дропах — номинальных владельцах банковских счетов, которые передают или продают свои карты для проведения незаконных операций.

Также документ предусматривает возможность применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам, если соответствующие преступления совершают их уполномоченные представители от имени и в интересах компаний.

Закон был разработан для имплементации Директивы Европейского Союза 2019/713 по борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств.

Напомним, что Верховная Рада 11 ноября поддержала за основу законопроект №16144, предусматривающий изменения в работе органов прокуратуры. За документ проголосовали 236 народных депутатов.

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