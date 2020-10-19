ЦИК досрочно прекратил полномочия Ивано-Франковского областного избиркома

ЦИК также обратилась в полицию с заявлением о проверке деятельности теризбиркома

ЦИК также обратилась в полицию с заявлением о проверке деятельности теризбиркома

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Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует RegioNews.

Комиссией установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий - субъектов избирательного процесса по очередным выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета 25 октября 2020 года, что в свою очередь нарушает их права и права избирателей. Вместе с тем Комиссия констатировала, что на момент рассмотрения этого вопроса указанная территориальная избирательная комиссия не обеспечила осуществление указанных мероприятий", - отмечается в тексте.

Таким образом, ЦИК установила факт грубого нарушения Ивано-Франковской областной ТИК Избирательного кодекса Украины и досрочно прекратила полномочия всего её состава.

Кроме того, ЦИК обязала Ивано-Франковскую областную ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

Также ЦИК обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств и соответствующего реагирования в случае выявления оснований.

Напомним, 13 октября ЦИК распустила Одесский городской избирком .