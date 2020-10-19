20:53  19 октября
Ирина Верещук на свою предвыборную кампанию уже потратила более 22 миллионов гривен
14:49  19 октября
Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде
17:59  19 октября
С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
UA | RU
UA | RU
19 октября 2020, 20:13 5

ЦИК досрочно прекратил полномочия Ивано-Франковского областного избиркома

19 октября 2020, 20:13 5
Читайте також українською мовою
ЦИК также обратилась в полицию с заявлением о проверке деятельности теризбиркома
ЦИК также обратилась в полицию с заявлением о проверке деятельности теризбиркома
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании в понедельник, 19 октября, рассмотрела отдельные вопросы деятельности Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует RegioNews.

Комиссией установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий - субъектов избирательного процесса по очередным выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета 25 октября 2020 года, что в свою очередь нарушает их права и права избирателей. Вместе с тем Комиссия констатировала, что на момент рассмотрения этого вопроса указанная территориальная избирательная комиссия не обеспечила осуществление указанных мероприятий", - отмечается в тексте.

Таким образом, ЦИК установила факт грубого нарушения Ивано-Франковской областной ТИК Избирательного кодекса Украины и досрочно прекратила полномочия всего её состава.

Кроме того, ЦИК обязала Ивано-Франковскую областную ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

Также ЦИК обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств и соответствующего реагирования в случае выявления оснований.

Напомним, 13 октября ЦИК распустила Одесский городской избирком .

Ивано-Франковск ТИК ЦИК нарушения полиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Винниччине сожгли 17 тысяч избирательных бюллетеней
19 октября 2020, 18:57
На Днепропетровщине разоблачили банду, которая держала людей в трудовом рабстве
19 октября 2020, 18:30
В Харькове полиция открыла дело из-за студенческого бала-маскарада
19 октября 2020, 17:09
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »