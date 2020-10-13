Местные выборы 2020: на Луганщине уже открыто 13 уголовных производств

Полицией составлено 12 административных протоколов

Полицией составлено 12 административных протоколов

Фото: из открытых источников

На сегодняшний день, 13 октября, с начала избирательного процесса полицией Луганщины зарегистрировано 105 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Так, в числе прочего, в Белокуракинский отдел полиции поступило сообщение от одного из кандидатов на должность поселкового головы о том, что на одно из отделений почты пришла посылка, в которой находятся агитационные газеты одной из политических партий. По мнению заявителя, это незаконная агитация.

Кроме того, поступило сообщение о том, что в с. Нещеретово в детском саду один из педагогов проводит агитацию от одной из политических партий родителям детей.

В Рубежанский отдел полиции поступило обращение одного из депутатов Киево-Святошинского района о том, что неустановленные лица умышленно внесли ложные сведения в базу данных Рубежанской городской территориальной избирательной комиссии Северодонецкого района №27. Проверкой установлено, что ни заявитель, не его доверенные лица документы в Рубижанскую ТИК не подавали и в Рубежном никогда не находились.

Данные факты зарегистрированы. Проводятся дальнейшие проверки по результатам которых будут приняты решения согласно действующему законодательству.

Всего с начала избирательного процесса по результатам проверок открыто 13 уголовных производств и составлено 12 административных протоколов.

Ранее сообщалось, что Нацполиция может ловить кандидатов на подкупе избирателей при помощи "тайных агентов".