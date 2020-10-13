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13 октября 2020, 09:49 2

"Слуга народа" Гетманцев предложил отложить очередное повышение минимальной зарплаты

13 октября 2020, 09:49 2
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Он предлагает пока остановиться на 6 тысячах гривен, увеличение может привести к тенизации экономики
Он предлагает пока остановиться на 6 тысячах гривен, увеличение может привести к тенизации экономики
Фото: из открытых источников
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Повышение минимальной заработной платы в Украине до уровня 6500 гривен в месяц может быть отложено до декабря следующего года.

Как передает RegioNews с такой позицией выступил нардеп фракции "Слуга народа" Данило Гетманцев.

Так, он считает, что пересматривать размер выплат нужно, "но сделать это одномоментно невозможно".

"Поэтому мы пересматриваем эти стандарты постепенно. Кстати, до нашего решения о повышении минималки до 5 тысяч гривен, треть работников была на грани абсолютной бедности. То есть, они зарабатывали меньше, чем им необходимо было для физического выживания. Каждый месяц Минсоцполитики перечисляет фактический прожиточный минимум. В июле было 5050 грн, а мы подняли до 5 тысяч гривен. Иначе говоря, мы не подняли минималку до такого уровня, но приблизились. В следующем году должны перейти эту минимальную границу. Повышение будет на 9,3%", - отметил Гетманцев.

По его словам, повышение зарплаты может привести к тенизации экономики - людей начнут переводить на 0,5 ставки.

Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты будет 6 тысяч гривен, а не 6,5 тысячи. То есть, я бы остановился на шести тысячах гривен", - заявил он.

Напомним, ранее премьер объяснил, почему в бюджете на 2021 год заложен большой дефицит.

зарплаты Слуга народа работа экономика рынок
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