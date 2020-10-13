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13 октября 2020, 10:28 7

Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября

13 октября 2020, 10:28 7
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Гражданам предложат ответить на пять вопросов
Офис президента
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В день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует RegioNews.

В обращении он напомнил, что Верховная Рада пытается закрепить механизм народовластия соответствующим законом.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твоё мнение", - отметил Зеленский.

Он также объяснил важность этого опроса фразой "будет так, как решишь ты". В то же время он добавил, что сами вопросы станут известны позже.

25 октября на избирательном участке я поставлю тебе 5 важных вопросов. 5 вопросов, которые нам раньше никто никогда не ставил. 5 вопросов, чтобы узнать именно твое мнение!

Опубликовано Владимиром Зеленским Понедельник, 12 октября 2020 года.

Напомним, ранее в СНБО отметили, что выборы должны быть организованы с учетом рекомендаций Минздрава.

выборы Украина президент голосование Местные выборы
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