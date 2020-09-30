Полиция открыла еще семь уголовных дел из-за нарушений на местных выборах: где больше всего

Всего с 5 сентября зарегистрировано 1644 сообщений о нарушениях

Всего с 5 сентября зарегистрировано 1644 сообщений о нарушениях

Фото из открытых источников

Всего в течение суток в полицию поступило 166 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства, было открыто семь уголовных дел

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что больше всего сообщений зафиксировано:

в Киевской области – 43;

в Запорожской – 24;

по 10 – в Донецкой и Полтавской;

в Закарпатской – 9;

в Винницкой – 8;

по 7 – в Черкасской, Луганской и Черновицкой;

по 6 – в Николаевской и Харьковской;

по 5 – в Кировоградской, Одесской и Херсонской;

по 4 – в Днепропетровской и Ровенской;

по 1 – в Волынской, Житомирской, Львовской, Сумской, Черниговской областях и городе Киеве.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1644 сообщения, связанных с избирательным процессом:

в Киевской области – 270;

в Донецкой – 132;

в Днепропетровской – 130;

в городе Киеве – 116;

в Закарпатской – 107;

в Кировоградской – 84;

в Черновицкой – 80;

в Херсонской – 75; в Одесской – 70;

в Луганской – 64;

по 54 – в Ивано-Франковской и Полтавской;

в Запорожской – 51;

в Сумской – 44;

по 42 – в Волынской и Винницкой, Николаевской – 41;

в Ровенской– 37;

в Черниговской – 36;

в Черкасской – 33;

в Харьковской – 30;

в Тернопольской – 19;

во Львовской – 14;

в Житомирской – 9;

5 – в Хмельницкой области.

Также там отметили, что в течение суток в ЕРДР внесены сведения по семи уголовных правонарушениях.

"Всего в ЕРДР внесены сведения по 134 уголовных правонарушениях: 76 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 61 – связаны с избирательным процессом", - отметили в МВД.

Также составлен 191 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, за прошедшие сутки полиция зафиксировала 10 нарушений избирательного процесса.