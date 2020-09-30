Полиция открыла еще семь уголовных дел из-за нарушений на местных выборах: где больше всего
Всего в течение суток в полицию поступило 166 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства, было открыто семь уголовных дел
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сообщается, что больше всего сообщений зафиксировано:
- в Киевской области – 43;
- в Запорожской – 24;
- по 10 – в Донецкой и Полтавской;
- в Закарпатской – 9;
- в Винницкой – 8;
- по 7 – в Черкасской, Луганской и Черновицкой;
- по 6 – в Николаевской и Харьковской;
- по 5 – в Кировоградской, Одесской и Херсонской;
- по 4 – в Днепропетровской и Ровенской;
- по 1 – в Волынской, Житомирской, Львовской, Сумской, Черниговской областях и городе Киеве.
Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1644 сообщения, связанных с избирательным процессом:
- в Киевской области – 270;
- в Донецкой – 132;
- в Днепропетровской – 130;
- в городе Киеве – 116;
- в Закарпатской – 107;
- в Кировоградской – 84;
- в Черновицкой – 80;
- в Херсонской – 75; в Одесской – 70;
- в Луганской – 64;
- по 54 – в Ивано-Франковской и Полтавской;
- в Запорожской – 51;
- в Сумской – 44;
- по 42 – в Волынской и Винницкой, Николаевской – 41;
- в Ровенской– 37;
- в Черниговской – 36;
- в Черкасской – 33;
- в Харьковской – 30;
- в Тернопольской – 19;
- во Львовской – 14;
- в Житомирской – 9;
- 5 – в Хмельницкой области.
Также там отметили, что в течение суток в ЕРДР внесены сведения по семи уголовных правонарушениях.
"Всего в ЕРДР внесены сведения по 134 уголовных правонарушениях: 76 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 61 – связаны с избирательным процессом", - отметили в МВД.
Также составлен 191 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
Напомним, за прошедшие сутки полиция зафиксировала 10 нарушений избирательного процесса.