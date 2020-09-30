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30 сентября 2020, 10:01 1

Полиция открыла еще семь уголовных дел из-за нарушений на местных выборах: где больше всего

30 сентября 2020, 10:01 1
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Всего с 5 сентября зарегистрировано 1644 сообщений о нарушениях
Всего с 5 сентября зарегистрировано 1644 сообщений о нарушениях
Фото из открытых источников
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Всего в течение суток в полицию поступило 166 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства, было открыто семь уголовных дел

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что больше всего сообщений зафиксировано:

  • в Киевской области – 43;
  • в Запорожской – 24;
  • по 10 – в Донецкой и Полтавской;
  • в Закарпатской – 9;
  • в Винницкой – 8;
  • по 7 – в Черкасской, Луганской и Черновицкой;
  • по 6 – в Николаевской и Харьковской;
  • по 5 – в Кировоградской, Одесской и Херсонской;
  • по 4 – в Днепропетровской и Ровенской;
  • по 1 – в Волынской, Житомирской, Львовской, Сумской, Черниговской областях и городе Киеве.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1644 сообщения, связанных с избирательным процессом:

  • в Киевской области – 270;
  • в Донецкой – 132;
  • в Днепропетровской – 130;
  • в городе Киеве – 116;
  • в Закарпатской – 107;
  • в Кировоградской – 84;
  • в Черновицкой – 80;
  • в Херсонской – 75; в Одесской – 70;
  • в Луганской – 64;
  • по 54 – в Ивано-Франковской и Полтавской;
  • в Запорожской – 51;
  • в Сумской – 44;
  • по 42 – в Волынской и Винницкой, Николаевской – 41;
  • в Ровенской– 37;
  • в Черниговской – 36;
  • в Черкасской – 33;
  • в Харьковской – 30;
  • в Тернопольской – 19;
  • во Львовской – 14;
  • в Житомирской – 9;
  • 5 – в Хмельницкой области.

Также там отметили, что в течение суток в ЕРДР внесены сведения по семи уголовных правонарушениях.

"Всего в ЕРДР внесены сведения по 134 уголовных правонарушениях: 76 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 61 – связаны с избирательным процессом", - отметили в МВД.

Также составлен 191 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, за прошедшие сутки полиция зафиксировала 10 нарушений избирательного процесса.

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