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30 сентября 2020, 10:59 3

Довыборы в Раду: ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня

30 сентября 2020, 10:59 3
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Бюллетени будут светло-фиолетового цвета
Бюллетени будут светло-фиолетового цвета
Фото: из открытых источников
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На промежуточных выборах в парламент по ондомандатному избирательному округу № 208 Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательного бюллетеня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, установлено, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х400 мм светло-фиолетового цвета с двотоновим водяным знаком и защитными волокнами с использованием графических защитных антисканерних элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния.

Избирательные бюллетени должны быть изготовлены для каждого обычного избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к этому участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на день формирования заказа.

Также для каждого специального избирательного участка должны быть изготовлены бюллетени в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей, определенную с учетом количества койко-мест, спальных мест, а также максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий соответственно крупных, средних, малых избирательных участков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершила регистрацию кандидатов по 208 одномандатному избирательному округу.

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