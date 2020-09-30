В Николаеве отказали трем партиям в регистрации их кандидатов

В полночь истек срок регистрации кандидатов

В полночь истек срок регистрации кандидатов

Фото: из открытых источников

Николаевская городская избирательная комиссия на смогла зарегистрировать списки депутатов в городской совет от нескольких политических партий, среди них и ОПЗЖ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Так, не зарегистрировали кандидатов от партий "Партия зеленых Украины", "Розумна сила" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По этим партиям ни одно из решений не набрало достаточного для принятия количества голосов.

Так, за отказ в регистрации депутатов от партии ОПЗЖ предлагали голосовать по причине нарушения гендерной квоты (абзац 1 часть 9 статьи 219 Избирательного кодекса Украины): в пятой пятерке кандидатов – 4 женщины и 1 мужчина, в 7-й пятерке – 4 мужчины и 1 женщина, в 10-й пятерке – 4 женщины и 1 мужчина. Но за это решение проголосовали только 5 членов комиссии, 7 были против, а двое воздержались. Альтернативное решение о регистрации кандидатов также не поддержали.

Таким образом, при истечении срока регистрации кандидатов, единственный способ для партий добиться регистрации своих кандидатов - это обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах.