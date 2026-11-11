20:10  10 ноября
Отключение света 11 ноября: в Укрэнерго назвали графики
22:55  10 ноября
На Буковине супруги стали интернет-дилерами
00:55  11 ноября
Актриса Ольга Сумская призналась, как переживает постоянные блекауты
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2026, 07:28

Россияне атаковали поселок на Запорожье: возникли пожары, шесть пострадавших

11 ноября 2026, 07:28
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Вечером 10 ноября российские войска атаковали один из поселков Запорожского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки травмировались шесть человек. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Возникли пожары в жилых домах и других сооружениях. Во время тушения одного из пожаров спасатели деблокировали двух травмированных женщин и доставили их в больницу.

По разным адресам спасатели ликвидировали пожары в четырех поврежденных частных домах и квартире на третьем этаже многоэтажки. Также горели фасад магазина и колесо полуприцепа.

На местах ударов работали экстренные службы.

Напомним, 10 ноября в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область война обстрелы последствия пострадавшие
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Оккупанты восстановили в Олешках позиции, которые ВСУ уничтожали год, – Прокудин
11 ноября 2026, 09:12
Ракетный удар по Харькову: горели 38 гаражей и 15 авто, пострадал человек
11 ноября 2026, 08:54
Россияне массированно ударили по инфраструктуре Житомирщины: среди пострадавших полицейские
11 ноября 2026, 08:49
На Сумщине в результате российских обстрелов пострадали пять человек, в том числе ребенок
11 ноября 2026, 08:39
На Днепропетровщине ночью сбили 28 беспилотников: есть повреждения
11 ноября 2026, 08:23
"Путин живет в другой реальности": Зеленский опроверг заявления РФ о Донбассе
11 ноября 2026, 08:14
Россия ударила по Украине ракетой Х-59/69 и 163 БпЛА: есть попадания на 17 локациях
11 ноября 2026, 08:11
Насильно затолкали в бус: в Черновцах представители ТЦК задержали отца троих детей
11 ноября 2026, 07:57
Россияне попали по энергетике Черкасщины: часть жителей осталась без света
11 ноября 2026, 07:50
Ночная атака на Ровенщину: повреждены частные дома
11 ноября 2026, 07:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Виталий Шабунин
Все блоги »