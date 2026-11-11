Фото: ГСЧС

Вечером 10 ноября российские войска атаковали один из поселков Запорожского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки травмировались шесть человек. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Возникли пожары в жилых домах и других сооружениях. Во время тушения одного из пожаров спасатели деблокировали двух травмированных женщин и доставили их в больницу.

По разным адресам спасатели ликвидировали пожары в четырех поврежденных частных домах и квартире на третьем этаже многоэтажки. Также горели фасад магазина и колесо полуприцепа.

На местах ударов работали экстренные службы.

Напомним, 10 ноября в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения.