На Херсонщине еще 34 населенных пункта оказались в критическом состоянии, – Прокудин

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На временно оккупированном левобережье Херсонской области 34 населенных пункта находятся в критическом состоянии. Ситуация там похожа на сложившуюся в Олешках

Об этом заявил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в подкасте "Проклятые вопросы" "Украинской правды", передает RegioNews.

По его словам, речь идет о населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне на левом берегу Днепра. Среди них – Рыбальче, Збуровка, Новая Збуровка, Голая Пристань и другие села вдоль реки вплоть до Большой Лепетихи.

"У нас таких деревень еще 34, критических. А 58 – средней критичности, которые именно в 20-километровой зоне с левого берега. И сказать, что нам нужно спасать оттуда людей, это ничего не сказать. Там реально такая же ситуация, как в Олешках", – подчеркнул Прокудин.

Глава ОВА отметил, что в этих населенных пунктах люди сталкиваются с серьезными проблемами: нет газа и электроэнергии, есть перебои с водоснабжением, доставкой продуктов и гуманитарной помощи.

Прокудин также предостерег, что по завершении лета ситуация для местных жителей может осложниться. Люди некоторое время смогут выживать благодаря собственным городам, однако впереди сложная зима.

"Там уже проблемы со всем. Там нет газа, нет света, проблемы с водой, с доставкой пищи, гуманитарной помощью. (...) Дальше – зима будет очень тяжелая", – заявил он.

Справка: Российские войска оккупировали значительную часть Херсонской области после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. 11 ноября 2022 года ВСУ уволили Херсон и правобережную часть региона. В то же время левобережье области остается под российской оккупацией.

Напомним, 31 октября завершилась гуманитарная операция по эвакуации жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

Украина не разглашала официальные цифры о количестве граждан, вернувшихся на подконтрольную территорию, и тех, кто выехал на территорию, контролируемую Россией, в рамках договоренностей с российской стороной. Известно лишь, что среди спасенных – 94-летний человек и ребенок старше года.