В двух районах Ровенской области прекращены перевозки в общественном транспорте

Они попали в "красную" зону карантина

Они попали в "красную" зону карантина

Фото: flickr

В Ровенском и Костопольском районах Ровенской области, а также в городе Дубно полностью прекращены перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Об этом сообщает Ровенская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Транспортное сообщение было остановлено в связи с отнесением этих территорий в "красную зону" эпидемиологической опасности.

Сегодня некоторые перевозчики вышли на маршруты в "красной зоне". После проведения разъяснительной работы пассажирские перевозки были прекращены", - говорится в сообщении.

Также местные власти организовали спецперевозки медработников и работников критической инфраструктуры, обеспечивающих функционирование важных объектов области.

Кроме того, рассматривается вопрос о возможности открытия медицинских учреждений второй волны.

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Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса, умер 21 больной, выздоровели 342 пациента.