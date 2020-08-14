19:20  14 августа
Судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер
15:28  14 августа
Дело Гандзюк: депутаты Херсонского облсовета решили поддержать Мангера
17:42  14 августа
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки
UA | RU
UA | RU
14 августа 2020, 18:00 3

"Укрзализныця" отменила посадку пассажиров в городах двух областей

14 августа 2020, 18:00 3
Читайте також українською мовою
На станциях можно будет сделать только высадку
На станциях можно будет сделать только высадку
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

С 17 августа "Укрзализныця" прекращает продажу билетов со станций "Самбор" Львовской области, а также "Дубно" и "Клевань" Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

По решению Государственной комиссии из техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с 17 августа с 00 ч 01 мин будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов", - говорится в сообщении.

В частности, со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

  • №98/97 Ковель - Киев,
  • №49/50 Киев - Трускавец,
  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ,
  • №231/232 Ивано - Франковск - Геническ,
  • №217/218 Киев - Рахов,
  • №743/744 Киев - Львов.

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости", - добавили в компании.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда "Киев-Запорожье", билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

коронавирус карантин Укрзализныця Львов Ровно билеты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский отреагировал на новый антирекорд заболеваемости COVID-19
14 августа 2020, 16:20
Олег Уруский рассказал, в каких городах будут отделы его министерства
14 августа 2020, 15:43
Мэр Винницы рассказал, как будут работать школы города в новом учебном году
14 августа 2020, 14:20
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »