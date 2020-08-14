"Укрзализныця" отменила посадку пассажиров в городах двух областей

На станциях можно будет сделать только высадку

На станциях можно будет сделать только высадку

Фото: flickr

С 17 августа "Укрзализныця" прекращает продажу билетов со станций "Самбор" Львовской области, а также "Дубно" и "Клевань" Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

По решению Государственной комиссии из техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с 17 августа с 00 ч 01 мин будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов", - говорится в сообщении.

В частности, со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№98/97 Ковель - Киев,

№49/50 Киев - Трускавец,

№45/46 Ужгород - Лисичанськ,

№231/232 Ивано - Франковск - Геническ,

№217/218 Киев - Рахов,

№743/744 Киев - Львов.

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости", - добавили в компании.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда "Киев-Запорожье", билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.