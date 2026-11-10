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Виталий Шабунин Украинский общественный и политический деятель, блоггер, один из основателей и Председатель правления Центра противодействия коррупции info@regionews.ua
10 ноября 2026, 09:15

Дело "Карфаген": Украине нужна реформа силовых органов

10 ноября 2026, 09:15
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Украинский "Карфаген" до боли напоминает становление мексиканских наркокартелей. И ниже я расскажу, каким адом это кончилось для обычных людей
Украинский "Карфаген" до боли напоминает становление мексиканских наркокартелей. И ниже я расскажу, каким адом это кончилось для обычных людей
Фото: скриншот
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Украинский "Карфаген" до боли напоминает становление мексиканских наркокартелей. И ниже я расскажу, каким адом это закончилось для обычных людей.

Мексиканские картели выросли не на наркотиках, а на купленной защите силовиков. Платишь – работаешь.

У "Карфагена" уже есть прайс: 7 тысяч долларов в месяц с каждого колл-центра. За это – месяц без обысков.

Получали топы из СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Только на кошелек, который на пленках обсуждали как "для СБУ", за полгода поступило 3,75 млн долларов в крипте.

Вторая параллель. В Мексике главным борцом с картелями президент сделал министра безопасности Гарсию Луну. Тот шесть лет получал миллионы от картеля "Синалоа", который должен был уничтожить. Теперь он сидит в США: 38 лет.

У нас в июле Зеленский приказал усилить борьбу с колл-центрами. Генерал СБУ и руководитель из Нацполиции – выполнили: предупредили организатора, что пора "партизанить". Приказ президента внутри такой системы – не зачистка, а инструкция преступникам, как переждать.

Третья параллель – самая страшная. В 2014 году в мексиканской Игуале полиция задержала 43 студентов и передала их картелю. Нашли останки только троих.

В "Карфагене" жертву для нападения отслеживали через камеры "Безопасного города" с аккаунта сотрудника СБУ, а после нападения полицейский обеспечил нападавшим эвакуацию.

Разница только в масштабе. Пока что.

Потому что дальше картель приходит к обычным людям. В Мексике 20 тысяч пекарен платят "за крышу"; тех, кто отказывается, – сжигают или расстреливают. Продавцов на рынке в Толуке убивали за неуплату. 130 тысяч человек пропали без вести с 2006 года – это официальная цифра правительства.

На наших пленках фигуранты уже обсуждают кислоту и молотки для Бигуса и ветерана. Людям ломали ноги молотками, пытали в подвалах, среди бела дня в столице отбивали почки и позвоночник железной трубой.

И это лишь задокументированные НАБУ/САП эпизоды! Убежден, что на самом деле эти твари из "Карфагена" – топы СБУ, ОГП, Нацполиции и их криминальные партнеры – сделали значительно больше.

Теперь о том, почему "дождемся выборов" не сработает. В 2000 году мексиканцы сменили не просто президента – отстранили от власти партию, которая правила 70 лет.

Картели не исчезли. Они договорились с новой властью, а где не получилось – создали собственные армии. Так Мексика стала страной наркокартелей.

Наркокартель в погонах переживет любую фамилию на двери кабинета на Банковой.

Останавливает его только одно – коренная перестройка институтов. И первый, самый важный шаг такой реформы – открытые конкурсы на руководителей силовых органов.

Украина не Мексика. Но пока Зеленский отвечает на "Карфаген" декларациями для СБУшников вместо перестройки института, мы движемся именно туда.

Очень быстро движемся.

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Украина Карфаген СБУ колл-центр НАБУ
 
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