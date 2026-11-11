Украина, США и Россия за столом переговоров: Зеленский раскрыл детали встречи

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Украинская, американская и российская делегации провели трехсторонние переговоры, в ходе которых обсудили гуманитарные вопросы, освобождение пленных и гарантии безопасности для Украины

Об этом глава государства сообщил в своем обращении, передает RegioNews.

По словам Зеленского, трехсторонний формат был конструктивным и содержательным. Особое внимание участники уделили возможным гуманитарным шагам. Президент подчеркнул, что освобождение пленных остается приоритетом Украины.

Также стороны подробно обсудили содержание гарантий безопасности для Украины и механизмы их длительного функционирования. Речь идет о создании реальных инструментов, которые делают невозможным повторение войны.

Кроме того, в ходе переговоров подняли вопрос необходимости деэскалационных шагов.

Зеленский сообщил, что определил для украинской делегации четкие задачи дальнейшего диалога. Следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 11 ноября. Также украинская команда продолжит контакт с представителями президента США и европейскими партнерами.

"Главное – реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа", – подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил американскую сторону за организацию переговоров, а Объединенные Арабские Эмираты – за предоставление площадки для встреч.

Как известно, первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в ОАЭ длился четыре часа.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу "очень продуктивной". В то же время он подчеркнул, что достижение договоренностей потребует дополнительной работы и не состоится в течение ближайших 24 часов.