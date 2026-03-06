12:20  06 березня
Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
06 березня 2026, 13:49

Інкасаторські авто, гроші та дипломатична криза: скандал між Києвом і Будапештом

06 березня 2026, 13:49
Ранок 6 березня почався із неприємної новини про те, що угорські силовики захопили інкасаторів Ощадбанку та забрали гроші, які перевозились у рамках угоди з Раффайзенбанком
Фото: Reuters/Валентин Огіренко
Для спекулянтів зазначу – що це регулярні угоди і регулярний маршрут на Австрію.

Окремо для істеричок – ми самі ще в 2023 році виписали Раффайзен зі списку спонсорів війни від НАЗК. Бо це була вимога Відня, аби вони голосували за санкційні пакети проти РФ.

Все це трапилось на тлі неприємного і заочного батлу між Орбаном та Зеленським. При чому дійшло до таких неадекватних форм, що ми так не можемо помиритись із Угорщиною ніколи.

Останні два пасажі пана Зеленського уже просто за межею.

Перше, це інтерв'ю італійській пресі – де він висловив сподівання, що партія Орбана пролетить і тут уже буде нормалізація між сусідами. Це справді було зайве, з огляду, що запрошені "Фідес" російські політтехнологи якраз і розкручують тезу, що українська влада допомагає опозиційній "Тисі".

Ми тут просто спостерігачі, хай угорці обирають самі. Лізти у внутрішні справи сусідів не варто ні за яких обставин. У них там явна зміна поколінь – і молодий виборець уже поклав око на молодого спадкового правника в білій сорочці.

При чому лекала російських політтехнологів, як обісрати конкурента – незмінні. Мадяра шантажують секс-відео з колишньою дівчиною. Потенційних виборців це поки не вразило, бо їх лідер давно розлучений, холостяк і цілком смазлівий – багато хто і сам би був не проти поніжитися разом на білих подушках.

Виборець Орбана – це люди похилого віку шлункового типу.

Виборець Мадяра – молодь, яка не терпить корупції Орбана і хоче ліпших перспектив.

Другий випад від Зеленського – взагалі за межею. На брифінгу про французькі літаки наш президент договорився до того, що заявив, що якщо одна особа блокуватиме кредит Євросоюзу на 90 мільярдів євро, то дамо адресу цієї особи хлопцям із ЗСУ, хай телефонують та спілкуються своєю мовою.

Ця заява мала такий кричущий ефект, що лідер опозиції Угорщини Петер Мадяр вийшов…і захистив Орбана. Бо це схоже на погрозу атаки на іншу державу силовим методом. І це дурість, бо ми не використовуємо наші сили оборони для нападів і ліквідації інших лідерів, які нам не подобаються.

Нагадаю – це Росія планувала так у 2022 захопити Київ і ліквідувати самого Зеленського. Ще один момент – якщо ми і робимо щось, то робимо це цілком таємно. Он потоплення танкера Арктік Метагаз біля берегів Мальти тому свідчення. Хто його знає, хто там пускав засоби ураження з Лівії. Може, привид Муаммара.

Тому – прохання до Зеленського утриматися від експромтів і дурних погроз розібратися із кимось руками ЗСУ.

Два – велике прохання до єдиних дорослих із нинішнього уряду– панів Сибіги та Качки проконсультувати президента, що не треба виносити на публіку.

Інакше ще пару таких заяв – і Петер Мадяр теж буде змушений розказувати виборцю про те, як відбиватися від агресії українців. А це нам точно не треба. Нам потрібен нормальний сусід із лідером, який до речі, приїздив в Україну і послідовно нас підтримував після нових хвиль ескалації.

