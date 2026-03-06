На Дніпропетровщині жінка подала до суду на магазин через одну нитку на костюмі: на чий бік став суд

Ілюстративне фото

На Дніпропетровщині адвокатка подала до суду на інтернет-магазин. Причиною було те, що вона була незадоволена товаром

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Адвокатка з Дніпропетровської області купила костюм в інтернет-магазині. Проте вона вирішила повернути товар і вказувала на недолік – нитку біля кишені. Магазин був згодний обміняти товар, але відмовився приймати товар і повертати гроші, заявивши про пошкодження.

Суд встав на бік продавця. Причиною стало те, що жінка не змогла довести, що цей дефект існував до отримання товару. Тепер з неї стягнули 3 тисяч гривень витрат на правничу допомогу.

