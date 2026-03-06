17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:58  06 березня
Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
06 березня 2026, 15:43

У Тернополі хлопець оформив кредити на дівчину та здав її телефон у ломбард

06 березня 2026, 15:43
Ілюстративне фото: pixabay
Поліцейські оголосили підозру юнаку, який ошукав свою колишню дівчину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поки пара мешкала разом, хлопець використав дані 18-річної тернополянки для власної наживи. У період з 18 по 24 січня він без відома дівчини оформив на її ім’я кілька банківських кредитів на 24 759 гривень. Крім того, він заклав її мобільний телефон у ломбард, збрехавши власниці, що гаджет загубив.

Про махінації дівчина дізналася лише тоді, коли почала отримувати листи від банку з вимогою погасити борг. Після звернення до поліції правоохоронці знайшли телефон у ломбарді та підтвердили, що кредитні гроші привласнив її колишній співмешканець.

Зазначається, що юнак уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через майнові та інші злочини.

Фігуранту повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові викрили чоловіка, який оформив кредит на мертву матір. Гроші він використав на власні потреби.

