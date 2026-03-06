Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поки пара мешкала разом, хлопець використав дані 18-річної тернополянки для власної наживи. У період з 18 по 24 січня він без відома дівчини оформив на її ім’я кілька банківських кредитів на 24 759 гривень. Крім того, він заклав її мобільний телефон у ломбард, збрехавши власниці, що гаджет загубив.

Про махінації дівчина дізналася лише тоді, коли почала отримувати листи від банку з вимогою погасити борг. Після звернення до поліції правоохоронці знайшли телефон у ломбарді та підтвердили, що кредитні гроші привласнив її колишній співмешканець.

Зазначається, що юнак уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через майнові та інші злочини.

Фігуранту повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

