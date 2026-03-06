Чому Україні не варто ескалювати конфлікт із Орбаном

Невже ми хочемо допомогти Орбану виграти вибори? Невже ми хочемо збільшити свої проблеми на шляху до ЄС?

Невже ми хочемо допомогти Орбану виграти вибори? Невже ми хочемо збільшити свої проблеми на шляху до ЄС?

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Якщо так, то звісно треба продовжувати ескалацію. Використати тепер абсолютно непристойну поведінку Орбана із українськими інкасаторами. І далі піднімати градус. Як вже не раз було зроблено українською владою. Від жартів про пузо Орбана, абсолютно недоречних в пристойному товаристві, до погроз Будапешту збройними силами України. Що, звісно, мало кому сподобалось в Угорщині.

Бо це, власне, не тільки допомагає Орбану виграти вибори, але й руйнує нашу співпрацю з Угорщиною у разі, якщо цей московський будяк у дупі таки програє. Бо вже суперник Орбана вимушений ставати на бік Орбана і вимагати від ЄС припинити співпрацю з Україною. І інакше він реагувати на такі вислови не може. Бо йому треба вибори вигравати. Ба більше, нам треба щоб він вибори виграв. А запхати назад все це буде дуже важко.

Нам воно треба?

Так, Орбан вкрав наші гроші. І затримав наших людей. І не приховує цього. Він відкрито каже, що "ніщо важливе не переїде в Україну поки російська нафта не тече". Але з Орбаном все ясно. Він давно відпрацьовує російські гроші. Зараз просто відчуває, що приходить його кінець, і дозволяє собі занадто багато.

Ми хочемо зробити йому приємне? Ні. Я сподіваюсь. А значить не можна вестись на його провокації. Треба притушити емоції. Буду скучними. Бюрократичними. Не злими.

Бо занадто багато на кону. І бо мова не тліьки про Орбана. Путін дав йому своїх політтехнологів. І вони провокують як конфлікт із Орбаном зараз, так і закладають міни під майбутню співпрацю з ЄС, Коли, якщо Орбан програє, Путін викине його як використаний презерватив.

Путін хоче, щоб ми ескалювали. Орбан хоче, щоб ми ескалювали. Погрожували. Посилювали свій негативний імідж в Угорщині. Але нам треба просто перечекати Орбана. Перечекати один місяць до виборів. А потім вже радіти, коли його тіло винесуть із палацу в Будапешті.

Що робити? Нудно жалітися в Брюсель. Не погрожувати, а бути жертвою. Жалітися. Подавати скарги. І цим дратувати як Путіна так і Орбана. І припинити ображати Орбана на рівні голови держави. Бо йому це грає тільки на користь. Бо це заразом ображає і всіх угорців.

Нам так чи інакше доведеться відновлювати відносини з Угорщині. І краще, щоб шкода була завдана як умога менша.