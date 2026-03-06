08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
UA | RU
UA | RU
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
06 березня 2026, 10:13

Чому Україні не варто ескалювати конфлікт із Орбаном

06 березня 2026, 10:13
Читайте также на русском языке
Невже ми хочемо допомогти Орбану виграти вибори? Невже ми хочемо збільшити свої проблеми на шляху до ЄС?
Невже ми хочемо допомогти Орбану виграти вибори? Невже ми хочемо збільшити свої проблеми на шляху до ЄС?
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Якщо так, то звісно треба продовжувати ескалацію. Використати тепер абсолютно непристойну поведінку Орбана із українськими інкасаторами. І далі піднімати градус. Як вже не раз було зроблено українською владою. Від жартів про пузо Орбана, абсолютно недоречних в пристойному товаристві, до погроз Будапешту збройними силами України. Що, звісно, мало кому сподобалось в Угорщині.

Бо це, власне, не тільки допомагає Орбану виграти вибори, але й руйнує нашу співпрацю з Угорщиною у разі, якщо цей московський будяк у дупі таки програє. Бо вже суперник Орбана вимушений ставати на бік Орбана і вимагати від ЄС припинити співпрацю з Україною. І інакше він реагувати на такі вислови не може. Бо йому треба вибори вигравати. Ба більше, нам треба щоб він вибори виграв. А запхати назад все це буде дуже важко.

Нам воно треба?

Так, Орбан вкрав наші гроші. І затримав наших людей. І не приховує цього. Він відкрито каже, що "ніщо важливе не переїде в Україну поки російська нафта не тече". Але з Орбаном все ясно. Він давно відпрацьовує російські гроші. Зараз просто відчуває, що приходить його кінець, і дозволяє собі занадто багато.

Ми хочемо зробити йому приємне? Ні. Я сподіваюсь. А значить не можна вестись на його провокації. Треба притушити емоції. Буду скучними. Бюрократичними. Не злими.

Бо занадто багато на кону. І бо мова не тліьки про Орбана. Путін дав йому своїх політтехнологів. І вони провокують як конфлікт із Орбаном зараз, так і закладають міни під майбутню співпрацю з ЄС, Коли, якщо Орбан програє, Путін викине його як використаний презерватив.

Путін хоче, щоб ми ескалювали. Орбан хоче, щоб ми ескалювали. Погрожували. Посилювали свій негативний імідж в Угорщині. Але нам треба просто перечекати Орбана. Перечекати один місяць до виборів. А потім вже радіти, коли його тіло винесуть із палацу в Будапешті.

Що робити? Нудно жалітися в Брюсель. Не погрожувати, а бути жертвою. Жалітися. Подавати скарги. І цим дратувати як Путіна так і Орбана. І припинити ображати Орбана на рівні голови держави. Бо йому це грає тільки на користь. Бо це заразом ображає і всіх угорців.

Нам так чи інакше доведеться відновлювати відносини з Угорщині. І краще, щоб шкода була завдана як умога менша.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори Україна ЄС Угорщина конфлікт Орбан
НБУ вимагає від Угорщини звільнити інкасаторів Ощабанку
06 березня 2026, 09:53
Угорщина фактично взяла в заручники працівників Ощадбанку та викрала гроші – Сибіга
06 березня 2026, 07:56
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати
06 березня 2026, 10:47
На Львівщині митники знайшли в автобусі обладнання для СТО вартістю 1,6 млн грн
06 березня 2026, 10:35
️BMW X5 під виглядом допомоги ЗСУ: на Львівщині викрили махінацію благодійного фонду
06 березня 2026, 10:10
НБУ вимагає від Угорщини звільнити інкасаторів Ощабанку
06 березня 2026, 09:53
Росіяни вночі обстріляли центр Херсона: у МВА показали наслідки
06 березня 2026, 09:47
Наслідки ударів росіян на Чернігівщині: знищені будинки
06 березня 2026, 09:28
Смертельна ДТП на Одещині: вантажівка врізалася у зустрічний легковик
06 березня 2026, 09:12
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 200 полонених
06 березня 2026, 09:05
РФ вночі запустила по Україні 141 безпілотник: скільки цілей вдалось збити
06 березня 2026, 08:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »