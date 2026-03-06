Чому Україні не варто ескалювати конфлікт із Орбаном
Якщо так, то звісно треба продовжувати ескалацію. Використати тепер абсолютно непристойну поведінку Орбана із українськими інкасаторами. І далі піднімати градус. Як вже не раз було зроблено українською владою. Від жартів про пузо Орбана, абсолютно недоречних в пристойному товаристві, до погроз Будапешту збройними силами України. Що, звісно, мало кому сподобалось в Угорщині.
Бо це, власне, не тільки допомагає Орбану виграти вибори, але й руйнує нашу співпрацю з Угорщиною у разі, якщо цей московський будяк у дупі таки програє. Бо вже суперник Орбана вимушений ставати на бік Орбана і вимагати від ЄС припинити співпрацю з Україною. І інакше він реагувати на такі вислови не може. Бо йому треба вибори вигравати. Ба більше, нам треба щоб він вибори виграв. А запхати назад все це буде дуже важко.
Нам воно треба?
Так, Орбан вкрав наші гроші. І затримав наших людей. І не приховує цього. Він відкрито каже, що "ніщо важливе не переїде в Україну поки російська нафта не тече". Але з Орбаном все ясно. Він давно відпрацьовує російські гроші. Зараз просто відчуває, що приходить його кінець, і дозволяє собі занадто багато.
Ми хочемо зробити йому приємне? Ні. Я сподіваюсь. А значить не можна вестись на його провокації. Треба притушити емоції. Буду скучними. Бюрократичними. Не злими.
Бо занадто багато на кону. І бо мова не тліьки про Орбана. Путін дав йому своїх політтехнологів. І вони провокують як конфлікт із Орбаном зараз, так і закладають міни під майбутню співпрацю з ЄС, Коли, якщо Орбан програє, Путін викине його як використаний презерватив.
Путін хоче, щоб ми ескалювали. Орбан хоче, щоб ми ескалювали. Погрожували. Посилювали свій негативний імідж в Угорщині. Але нам треба просто перечекати Орбана. Перечекати один місяць до виборів. А потім вже радіти, коли його тіло винесуть із палацу в Будапешті.
Що робити? Нудно жалітися в Брюсель. Не погрожувати, а бути жертвою. Жалітися. Подавати скарги. І цим дратувати як Путіна так і Орбана. І припинити ображати Орбана на рівні голови держави. Бо йому це грає тільки на користь. Бо це заразом ображає і всіх угорців.
Нам так чи інакше доведеться відновлювати відносини з Угорщині. І краще, щоб шкода була завдана як умога менша.