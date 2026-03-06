Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині

фото: ДПСУ

Бійці бригади «Гарт» у складі Сил оборони України продовжують нищити ворога та не допускають його прориву на півночі Харківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Бійці вживають превентивних заходів, аби знизити до мінімуму наступальні можливості противника на Південно-Слобожанському напрямку.

У тому числі тривають постійні відпрацювання по ворожій логістиці. Вистежуються та знищуються транспортні засоби, які перевозять особовий склад та боєприпаси. Також завдаються удари по логістичних центрах окупантів.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують піхоту РФ на півночі Харківської області. Відповідний відеоролик опублікувала бригада "Гарт".