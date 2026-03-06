08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту

06 березня 2026, 06:31
Фото: поліція
Поліція повідомила подробиці розслідування аварії, яка сталася 28 лютого та забрала життя жінки та її доньки. Підозру оголосили двом водіям, обох суд відправив у СІЗО

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 36-річний водій авто Volvo S60 перевищив швидкість і врізався у Volkswagen Jetta, за кермом якого був 46-річний чоловік. Останній у цей момент рухався у зустрічному напрямку, водій повертав ліворуч, не переконавшись у безпеці маневру.

Після зіткнення автомобіль Volvo вилетів на зустрічну смугу, де врізався в легковик Volkswagen Golf. Внаслідок удару у Volvo відірвало переднє колесо, яке влетіло в ще одну машину – Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії пасажири Volkswagen Jetta – 9-річна дівчинка та її 33-річна мати – від отриманих травм загинули на місці.

Водіїв перевірили на стан сп’яніння. Троє з них були тверезими, а водій Volvo S60 – пʼяним (1,67 проміле).

Слідчі повідомили водію Volvo S60 про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують авто в стані сп’яніння).

Водію Volkswagen Jetta оголосили підозру за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Обох чоловіків взяли під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ДТП сталася в суботу, 28 лютого, на вулиці Степана Бандери у селі Драгомирчани Івано-Франківського району.

