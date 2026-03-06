17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:58  06 березня
Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 16:15

Ще 7 прикордонників повернулись додому з російського полону

06 березня 2026, 16:15
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У п’ятницю, 6 березня, стало відомо про повернення додому з російського полону ще 300 українських захисників. Серед них – семеро прикордонників із п’ятьох прикордонних загонів та 23 загону морської охорони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 березня із російського полону повернулись 17 воїнів-прикордонників. Йдеться про військовослужбовців із 23 загону Морської охорони Держприкордонслужби та ще восьми різних прикордонних загонів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
полонені обмін полонених ДПСУ прикордонники фото
Другий день обміну: з російського полону звільнено 300 військових та 2 цивільних
06 березня 2026, 13:08
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 200 полонених
06 березня 2026, 09:05
Відбувся великий обмін полоненими між Україною та РФ
05 березня 2026, 14:54
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Києві водій автобуса привіз із собою каміння і почав латати ями на дорозі
06 березня 2026, 18:13
Правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу
06 березня 2026, 17:50
Послами в "жирні" країни призначають коханок без найменшого досвіду й освіти
06 березня 2026, 17:39
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
06 березня 2026, 17:15
Зеленський відвідав Донеччину
06 березня 2026, 17:06
Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
06 березня 2026, 16:58
На Дніпропетровщині жінка подала до суду на магазин через одну нитку на костюмі: на чий бік став суд
06 березня 2026, 16:55
У Миколаєві чоловік вбив брата, бо той гучно розмовляв по телефону
06 березня 2026, 16:40
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
06 березня 2026, 16:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »