Ще 7 прикордонників повернулись додому з російського полону
У п’ятницю, 6 березня, стало відомо про повернення додому з російського полону ще 300 українських захисників. Серед них – семеро прикордонників із п’ятьох прикордонних загонів та 23 загону морської охорони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 березня із російського полону повернулись 17 воїнів-прикордонників. Йдеться про військовослужбовців із 23 загону Морської охорони Держприкордонслужби та ще восьми різних прикордонних загонів.
