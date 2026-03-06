Ще 7 прикордонників повернулись додому з російського полону

фото: ДПСУ

У п’ятницю, 6 березня, стало відомо про повернення додому з російського полону ще 300 українських захисників. Серед них – семеро прикордонників із п’ятьох прикордонних загонів та 23 загону морської охорони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 березня із російського полону повернулись 17 воїнів-прикордонників. Йдеться про військовослужбовців із 23 загону Морської охорони Держприкордонслужби та ще восьми різних прикордонних загонів.